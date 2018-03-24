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Audi на рынок выведет в 2019 году «заряженную» версию RS6

Компанией Audi в 2019 году будет представлен «заряженный» вариант A6 новой генерации.

Audi на рынок выведет в 2019 году «заряженную» версию RS6


Новое транспортное средство Audi RS6 наделят четырёхлитровым бензиновым турбомотором V8 на 605 лошадиных сил. Более мощная версия RS6 Performance, которую выпустят на рынок позже, оснастят силовой установкой, которая способна генерировать 650 лошадиных сил. Согласно ожиданиям, автомобиль Audi RS6 новой генерации представят в кузове универсал, а также седан. Модель последней генерации доступна была только в вариации Avant.

Вследствие небольших продаж универсалов на территории Китая, а также в Соединённых Штатах, немецким автопроизводителем рассматривается возможность выпуска также «заряженного» седана, присутствовавшего в первых двух вариациях Audi RS6. Стоит напомнить, что премьера нового поколения седана Audi A6 состоялась в марте текущего года. Данное транспортное средство премировали в рамках женевского автосалона.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:15
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