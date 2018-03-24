Алексей Панин прокомментировал своё желание покинуть Россию

Панин заметил, что раньше у него не возникало желания покинуть страну. Живя согласно «национальной идее», актёр достиг всего, о чём мечтал. Но, по словам Алексея, сейчас ему было бы морально легче проживать в какой-либо другой стране. Однако Панин всё же хочет осуществлять актёрскую деятельность в России. Артист отметил, что ему не надо роскошный особняк, а всё, что нужно для его счастья – это квартира возле моря.Сейчас, после всех событий, Алексей намерен привести свою личную жизнь в норму. В очень сложный для артиста период, он находился в алкогольной зависимости. Однако, по словам Панина, в данный момент с ней покончено.