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Алексей Панин прокомментировал своё желание покинуть Россию

Скандально известный актёр Алексей Панин из-за лжи и агрессии общественности к его личности, желает покинуть Россию. Артист заявил, что он бы хотел жить за рубежом, осуществляя профессиональную деятельность на территории России.

Алексей Панин прокомментировал своё желание покинуть Россию


Панин заметил, что раньше у него не возникало желания покинуть страну. Живя согласно «национальной идее», актёр достиг всего, о чём мечтал. Но, по словам Алексея, сейчас ему было бы морально легче проживать в какой-либо другой стране. Однако Панин всё же хочет осуществлять актёрскую деятельность в России. Артист отметил, что ему не надо роскошный особняк, а всё, что нужно для его счастья – это квартира возле моря.

Сейчас, после всех событий, Алексей намерен привести свою личную жизнь в норму. В очень сложный для артиста период, он находился в алкогольной зависимости. Однако, по словам Панина, в данный момент с ней покончено.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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