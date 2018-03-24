Названы самые популярные опции для люксовых авто в РФ

На втором месте находится аудиосистема Naim for Bentley. Аксессуар расценивается в 550 000 рублей. В РФ данным устройством оснащается каждый третий Bentley. Третье место досталось отделке натуральным камнем. Её ценят владельцы модели Bentley Mulsanne. Данное решение имеет каждое пятое авто. На четвёртом месте находятся часы Breitling от 250 тыс. руб. Они имеют перламутровый циферблат с брильянтами.В РФ каждый 6-ой Aston Martin обладает специальным карбоновым обвесом за 2 млн. руб. Каждый десятый Rolls-Royce в России имеет систему StarLight HeadLiner, имитирующую на потолке авто ночное небо со звёздами. В ТОП также вошли шахматы ручной работы (карбоновые) для авто Ferrari. Аксессуар стоит 160 тыс. руб.