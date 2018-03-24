Фанаты Ольги Бузовой удивлены огромному количеству косметики на ее лице

Публикацию «поющей ведущей» фанаты изучили во всех подробностях. Вот только эффект, который произвело фото на аудиторию, стал для звезды некоторой неожиданностью.Бузова опубликовала популярную разновидность селфи — фото в лифте, так называемый «лифтолук». В кадре, который появился в «Сториз» ее Инстаграма Ольга изображена на фоне стены лифта со смартфоном в одной руке и пакетом в другой.Подписчики микроблога Ольги Бузовой, с одной стороны, были удивлены количеству косметики, которое звезда нанесла себе на лицо, а с другой, как отвратительно она стала при этом выглядеть. По мнению экспертов в Сети, на снимке теледива выглядит гораздо старше своих лет. Однако непонятно, то ли ее так старит освещение, то ли чрезмерный слой краски на лице, или же темные волосы.Напоминаем, что ранее Ольга Бузова продемонстрировала фотографию, сделанную в бане, дабы опровергнуть все слухи о том, что девушка будто бы сильно располнела.