В Сети появились фото Жанны Фриске, которых прежде никто не видел

Снимки 2005 года Аслан нашёл в запыленных коробках совершенно случайно, перебирая свои старые вещи и работы.Фотограф нашёл катушку пленки, которая до недавних пор пор не была проявлена. И он не знал, сколько она провалялась в коробке и почему так и не была проявлена. При этом на плёнку Аслан не снимает уже больше пятнадцати лет. Когда ему удалось удачно проявить плёнку, вспомнилась и старая фотосессия с Фриске.Для Ахмадова находка, являющаяся плодом его работы в ходе выставки Millionaire Fair, была неимоверно приятной, в связи с чем он не мог не поделиться ею с поклонниками исполнительницы.Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. У артистки диагностировали рак мозга, который нельзя было оперировать.