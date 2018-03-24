В Сети появились фото Жанны Фриске, которых прежде никто не видел
Фотограф Аслан Ахмадов, который работал со многими известными особами, разместил в Instagram фотографии с Жанной Фриске, сделанные тринадцать лет назад.
Снимки 2005 года Аслан нашёл в запыленных коробках совершенно случайно, перебирая свои старые вещи и работы.
Фотограф нашёл катушку пленки, которая до недавних пор пор не была проявлена. И он не знал, сколько она провалялась в коробке и почему так и не была проявлена. При этом на плёнку Аслан не снимает уже больше пятнадцати лет. Когда ему удалось удачно проявить плёнку, вспомнилась и старая фотосессия с Фриске.
Для Ахмадова находка, являющаяся плодом его работы в ходе выставки Millionaire Fair, была неимоверно приятной, в связи с чем он не мог не поделиться ею с поклонниками исполнительницы.
Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. У артистки диагностировали рак мозга, который нельзя было оперировать.
Снимки 2005 года Аслан нашёл в запыленных коробках совершенно случайно, перебирая свои старые вещи и работы.
Фотограф нашёл катушку пленки, которая до недавних пор пор не была проявлена. И он не знал, сколько она провалялась в коробке и почему так и не была проявлена. При этом на плёнку Аслан не снимает уже больше пятнадцати лет. Когда ему удалось удачно проявить плёнку, вспомнилась и старая фотосессия с Фриске.
Для Ахмадова находка, являющаяся плодом его работы в ходе выставки Millionaire Fair, была неимоверно приятной, в связи с чем он не мог не поделиться ею с поклонниками исполнительницы.
Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. У артистки диагностировали рак мозга, который нельзя было оперировать.