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Жители Камбоджи были поражены видом “энергетической дуги” в небе

Пользователи сетей увидели интересный ролик, опубликованный жителями Камбоджи. Они были поражены видом “энергетической дуги” в небе, переливающейся желтыми красками и напоминающей течение реки.


Жители Камбоджи были поражены видом “энергетической дуги” в небе


Авторы сюжета не уточнили, где был замечен природный феномен, но скептики сразу выразили мысль о мистификации, ссылаясь на возможности редакторов. Они аргументировали слова предположением, что население страны должно было массово публиковать такие сюжеты, не ограничиваясь единственным экземпляром.



Юзеры полностью опровергли такое мнение и не сомневаются в подлинности материала. Они порекомендовали критикам поискать информацию на различных ресурсах, а сами подумали о пришельцах или открывшемся портале в иные миры. Ученые не могут пояснить природу такого чуда, возникшего вопреки законам логики.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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