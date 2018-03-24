Жители Камбоджи были поражены видом “энергетической дуги” в небе

Авторы сюжета не уточнили, где был замечен природный феномен, но скептики сразу выразили мысль о мистификации, ссылаясь на возможности редакторов. Они аргументировали слова предположением, что население страны должно было массово публиковать такие сюжеты, не ограничиваясь единственным экземпляром.Юзеры полностью опровергли такое мнение и не сомневаются в подлинности материала. Они порекомендовали критикам поискать информацию на различных ресурсах, а сами подумали о пришельцах или открывшемся портале в иные миры. Ученые не могут пояснить природу такого чуда, возникшего вопреки законам логики.