Фанаты восхитились растяжкой 49-летней Валерии

Звезда отечественного шоу-бизнеса в рамках Instagram обнародовала довольно интересное фото. Поклонники Валерии крайне приятно удивлены способностям артистки. Публикация в течение 16 часов сумела собрать более 20 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 220 комментариев.Фолловеры отметили, что встреча, которая совмещена с йогой, идёт на пользу здоровью. Валерию фанаты сравнили с гимнасткой. Они отметили, что в её возрасте у неё хорошие формы. Стоит отметить, что певица добилась своей растяжки занятиями йогой, к которым привлекает детей и мужа. Фанаты восхищены, как артистка умеет держать себя в отличной форме. Поклонники просят Валерию поделиться секретами молодости, но пока на их просьбы она не ответила.