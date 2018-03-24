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Фанаты восхитились растяжкой 49-летней Валерии

В гости к отечественной исполнительницы песен Валерии заехала ведущая Яна Чурикова. Перед застольем звезды приняли решение заняться йогой, чем удивили фанатов. Фолловеры сорокадевятилетней Валерии восхитились её растяжкой.

Фанаты восхитились растяжкой 49-летней Валерии


Звезда отечественного шоу-бизнеса в рамках Instagram обнародовала довольно интересное фото. Поклонники Валерии крайне приятно удивлены способностям артистки. Публикация в течение 16 часов сумела собрать более 20 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 220 комментариев.

Фолловеры отметили, что встреча, которая совмещена с йогой, идёт на пользу здоровью. Валерию фанаты сравнили с гимнасткой. Они отметили, что в её возрасте у неё хорошие формы. Стоит отметить, что певица добилась своей растяжки занятиями йогой, к которым привлекает детей и мужа. Фанаты восхищены, как артистка умеет держать себя в отличной форме. Поклонники просят Валерию поделиться секретами молодости, но пока на их просьбы она не ответила.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
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