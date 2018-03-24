Infiniti презентована обновленная версия QX80 и QX60

Авто-шоу откроет свои двери на следующей неделе. Автокомпания на нем представит обновленные вариации внедорожника QX80, кроссовера QX60. Эти авто представят как версии следующего модельного года. В них изменили внешний вид. В отделке салона использовали высококлассные материалы. Ограниченная версия Limited кроссовера QX60 получила несколько темных хромированных деталей: фальшрадиаторную решетку, линии вокруг противотуманных фар, дверные молдинги. Имеется также темный окрас окантовки дверей, двери багажного отделения, спойлера.Под капотом авто имеется 3,5-литровый мотор на 295 л.с. либо 5,6-литровый двигатель на 400 л.с. Внедорожник QX80 Limited в розничную сеть должен попасть уже летом текущего года. В продаже весной появится кроссовер версии Infiniti QX60 Limited.