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Infiniti презентована обновленная версия QX80 и QX60

Пресс-службой японского автопроизводителя Infiniti сообщается, что в рамках международного нью-йоркского автосалона представят два новых своих авто.

Infiniti презентована обновленная версия QX80 и QX60


Авто-шоу откроет свои двери на следующей неделе. Автокомпания на нем представит обновленные вариации внедорожника QX80, кроссовера QX60. Эти авто представят как версии следующего модельного года. В них изменили внешний вид. В отделке салона использовали высококлассные материалы. Ограниченная версия Limited кроссовера QX60 получила несколько темных хромированных деталей: фальшрадиаторную решетку, линии вокруг противотуманных фар, дверные молдинги. Имеется также темный окрас окантовки дверей, двери багажного отделения, спойлера.

Под капотом авто имеется 3,5-литровый мотор на 295 л.с. либо 5,6-литровый двигатель на 400 л.с. Внедорожник QX80 Limited в розничную сеть должен попасть уже летом текущего года. В продаже весной появится кроссовер версии Infiniti QX60 Limited.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:15
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