Зрители заметили, что Марина Африкантова утратила былую привлекательность

«Марина совсем теряет привлекательность. Ужасная просто», «Не зря на нее импортный Кен глаз положил», «Это неудачный кадр. Маринка красотка, как и раньше», - спорят пользователи.

Уже не впервые внимательные телезрители обращают свое внимание на то, что Марина теряет свою привлекательность. На этот раз поклонники телестройки заметили, что лицо Марины сильно перекосило на одну сторону, и теперь девушка выглядит не слишком приятно.Лицо Африкантовой выглядит очень странно. Создается впечатление, что ее щеки чрезмерно раздуло, при этом одна оказалась больше другой. Появились предположения, что именно стало причиной того, что у девушки утратилась симметрия лица. В микроблоге Африкантовой подобных мелочей не заметно, однако в эфирах зрители видят совершенно другую Марину.По мнению фанатов, участница сильно перебарщивает с уколами красоты, чтобы сохранить молодость. Вот только вместо того, чтобы похорошеть, она, наоборот, выглядит хуже и хуже. Ботокс якобы оказывает не самое хорошее воздействие на черты лица, которые затем некрасиво разъезжаются в разные стороны и или же отекают.