СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе

Один из таких снимков на своей обложке разместил популярный журнал Star. В издании было отмечено, что сейчас, когда Питт даже ещё не завершил бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли, теперь снова с Энистон. На фото видно, что герой "Мексиканца" страстно целует Дженнифер, которая, в свою очередь, обнимает его.Кроме того, журнал написал, что инициатором тайных встреч Питта и Энистон стал их коллега Джордж Клуни, и именно он оказался организатором их дебютного свидания, которое состоялось в марте.Джордж привёз Брэда к жилищу Энистон, после чего экс-супруги великолепно провели время вместе.