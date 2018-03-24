СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе
В Сети появились слухи о том, что голливудские звёзды Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились, а причиной для их появления стали фотографии, сделанные работниками прессы недавно, где актёр и актриса запечатлены целующимися.
Один из таких снимков на своей обложке разместил популярный журнал Star. В издании было отмечено, что сейчас, когда Питт даже ещё не завершил бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли, теперь снова с Энистон. На фото видно, что герой "Мексиканца" страстно целует Дженнифер, которая, в свою очередь, обнимает его.
Кроме того, журнал написал, что инициатором тайных встреч Питта и Энистон стал их коллега Джордж Клуни, и именно он оказался организатором их дебютного свидания, которое состоялось в марте.
Джордж привёз Брэда к жилищу Энистон, после чего экс-супруги великолепно провели время вместе.
Один из таких снимков на своей обложке разместил популярный журнал Star. В издании было отмечено, что сейчас, когда Питт даже ещё не завершил бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли, теперь снова с Энистон. На фото видно, что герой "Мексиканца" страстно целует Дженнифер, которая, в свою очередь, обнимает его.
Кроме того, журнал написал, что инициатором тайных встреч Питта и Энистон стал их коллега Джордж Клуни, и именно он оказался организатором их дебютного свидания, которое состоялось в марте.
Джордж привёз Брэда к жилищу Энистон, после чего экс-супруги великолепно провели время вместе.