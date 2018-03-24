"Группа ГАЗ" обновила линейку коммерческого транспорта для Сербии
Компания «Группа ГАЗ» продемонстрировала в Сербии на выставке DDOR BG CAR Show 06 свои модели из линейки лёгкого коммерческого транспорта.
В частности, на стендах «Группы ГАЗ» бортовые автомобили «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» с полноприводным механизмом, самосвал «ГАЗель Next» и шасси «ГАЗель Next». Как сообщают официальные представители российской компании, продукция «Группы ГАЗ» была выставлена совместно с фирмой Interauto, которая занимается распространением автомобилей бренда в Сербии.
Стоит отметить, «Группа ГАЗ» на сербский рынок начала внедрять свою продукцию в 2015 году и продолжает своё развитие. По словам топ-менеджера российской компании, в настоящее время конструкторы разрабатывают новые силовые агрегаты, адаптированные под нормы ЕВРО-6. Новые двигатели в Сербии будут запущены в 2019 году.
В частности, на стендах «Группы ГАЗ» бортовые автомобили «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» с полноприводным механизмом, самосвал «ГАЗель Next» и шасси «ГАЗель Next». Как сообщают официальные представители российской компании, продукция «Группы ГАЗ» была выставлена совместно с фирмой Interauto, которая занимается распространением автомобилей бренда в Сербии.
Стоит отметить, «Группа ГАЗ» на сербский рынок начала внедрять свою продукцию в 2015 году и продолжает своё развитие. По словам топ-менеджера российской компании, в настоящее время конструкторы разрабатывают новые силовые агрегаты, адаптированные под нормы ЕВРО-6. Новые двигатели в Сербии будут запущены в 2019 году.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:45