Ученые: Двухкомпонентный препарат может бороться со старением из-за имитации эффекта спортивной нагрузки

В основу новинки легло повышение физической выносливости людей на 60% благодаря сероводороду и никотинамид мононуклеотиду. Это соединение позволяет организму преодолеть возрастные изменения, давая возможность для сопротивления природным процессам.В результате добровольцы после приема препарата испытывают ощущения, аналогичные занятиям спортом. Метод подходит для людей старшего возраста, потому что у них в организме резко снижается приток крови к клеткам и тканям органов.