Ученые: Двухкомпонентный препарат может бороться со старением из-за имитации эффекта спортивной нагрузки
Австралийские ученые вместе с американскими коллегами разработали двухкомпонентный препарат, помогающий людям остановить процессы старения в организме. Он имитирует эффект после спортивной нагрузки и показал хорошие результаты во время тестирования.
В основу новинки легло повышение физической выносливости людей на 60% благодаря сероводороду и никотинамид мононуклеотиду. Это соединение позволяет организму преодолеть возрастные изменения, давая возможность для сопротивления природным процессам.
В результате добровольцы после приема препарата испытывают ощущения, аналогичные занятиям спортом. Метод подходит для людей старшего возраста, потому что у них в организме резко снижается приток крови к клеткам и тканям органов.
В основу новинки легло повышение физической выносливости людей на 60% благодаря сероводороду и никотинамид мононуклеотиду. Это соединение позволяет организму преодолеть возрастные изменения, давая возможность для сопротивления природным процессам.
В результате добровольцы после приема препарата испытывают ощущения, аналогичные занятиям спортом. Метод подходит для людей старшего возраста, потому что у них в организме резко снижается приток крови к клеткам и тканям органов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:45