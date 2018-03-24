Кроссоверы GMC Acadia и Terrain наделили «Черной серией»

На этот раз «черное» исполнение имеет иной смысл, ближе к подходу компании Bentley, которая в прошлом сентябре представила вариацию Bentayga Black Edition. Новые версии GMC Acadia и Terrain можно заказать с кузовами в разных расцветках. Чёрную отделку заменят только на авто хром. GMC Terrain Black Edition имеет черные девятнадцатидюймовые колеса, корпуса наружных зеркал, радиаторную решетку. Декор для Acadia расширят зачерненными элементами светотехники, 20-дюймовых колес, рейлингов.По словам представителей компании, за персонализацию авто GMC доплатить готов каждый 5-ый покупатель. Пока нет информации, во сколько владельцам обойдется тюнинг. Если сравнивать с «черным» Chevrolet, прибавка должна составить около 2 000 долларов. Такие транспортные средства у американских дилеров появятся текущим летом.