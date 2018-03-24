АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Кроссоверы GMC Acadia и Terrain наделили «Черной серией»

Стенд GMC на нью-йоркском автошоу будут украшать чёрные версии Acadia и Terrain (декор Black Edition).

Кроссоверы GMC Acadia и Terrain наделили «Черной серией»


На этот раз «черное» исполнение имеет иной смысл, ближе к подходу компании Bentley, которая в прошлом сентябре представила вариацию Bentayga Black Edition. Новые версии GMC Acadia и Terrain можно заказать с кузовами в разных расцветках. Чёрную отделку заменят только на авто хром. GMC Terrain Black Edition имеет черные девятнадцатидюймовые колеса, корпуса наружных зеркал, радиаторную решетку. Декор для Acadia расширят зачерненными элементами светотехники, 20-дюймовых колес, рейлингов.

По словам представителей компании, за персонализацию авто GMC доплатить готов каждый 5-ый покупатель. Пока нет информации, во сколько владельцам обойдется тюнинг. Если сравнивать с «черным» Chevrolet, прибавка должна составить около 2 000 долларов. Такие транспортные средства у американских дилеров появятся текущим летом.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кукабара перед видеокамерой съела живую змею
Фанаты восхитились растяжкой 49-летней Валерии
Виталий Кличко допустил свое участие в выборах на
Марина Федункив заставила фанатов плакать от
Infiniti презентована обновленная версия QX80 и
Никита Джигурда учит Алексея Панина быть
В Ульяновской области дорога в ночное время
Влад Кадони принес извинения Владимиру Соловьеву
Новости и слухи «Дом-2»: Андрею Чуеву жена
"Группа ГАЗ" обновила линейку коммерческого
Ксения Бородина впервые посетила концерт Ольги
Американские пассажиры запечатлели на камеру
Кроссоверы GMC Acadia и Terrain наделили «Черной
Екатерина Климова показала трогательный снимок
Участник «Голос. Дети» из Петрозаводска ушёл из
Любовь Толкалина предпочитает носить
Ольга Серябкина чувственно призналась в любви
Сонная Тина Канделаки показала фанатам свою
Эльвира Набиуллина пожаловалась на нехватку в
Анфиса Чехова заявила хейтерам, что «крутые»
Новый седан LADA Vesta Cross замечен на дорогах
Жители Камбоджи были поражены видом
Правительство России вложит средства ФНБ в
Минфин Украины: Рост ВВП по итогам 2017 г
Возрожденный Brabham выложил в сеть видеотизер
Елена Ваенга намерена отправиться во второй за
Ученые: Двухкомпонентный препарат может бороться
Самбурская считает, что люди критикуют
На поверхности Марса обнаружен круглый шар –
Регина Тодоренко призналась, что все ещё плохо
Просмотреть все новости