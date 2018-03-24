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Ольга Серябкина чувственно призналась в любви певице Наргиз

Многочисленные фанаты отечественной исполнительницы песен Ольги Серябкиной просто в шоке от её откровенного заявления. Певица прилюдно призналась в любви к Наргиз.

Ольга Серябкина чувственно призналась в любви певице Наргиз


В своём микроблоге Instagram солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина обнародовала фрагмент клипа Наргиз на её песню «Нелюбовь». Таким образом, певица приняла решение поддержать премьеру клипа, также призналась ей прилюдно в любви. Под своей публикацией Серябкина написала, что в восхищении от терпения и силы Наргиз, считая себя для исполнительницы песен второй семьёй. Ольга Серябкина заявила, что никому не даст обидеть своего кумира.

В комментариях множество фанатов активно обсуждают возможную близость артисток. Некоторые подписчики Серябкиной крайне нелестно отозвались касательно выбранного стиля Наргиз. По их мнению, певица забыла после душа снять со своей головы полотенце. Однако ролик за 17 часов оценили более 127 тысяч лайков и свыше 220 комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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