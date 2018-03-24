Актёр Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи

У Степанова с Егоровой начались отношения ещё во время учёбы в институте. Через некоторое время по неизвестным причинам они рассталась. В 2009 году вышла картина с участием Степанова, после которой он стал звездой. Егорова сообщила, что именно после фильма «Обитаемый остров», у актёра появились проблемы с психикой.В прошедшем году Василия, после падения с огромной высоты, доставили в специализированную клинику на лечение. Мать артиста считает, что спасать его надо народными методами, а именно прибегнуть к услугам священников. Дарья поведала, что бывший возлюбленный часто её просит приехать. Мать актёра винит во всем Егорову, называя причиной болезни Степанова расставание с девушкой.