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Актёр Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи

Дарья Егорова поведала, что актёр Василий Степанов в данное время в невменяемом состоянии, и очень просит о помощи. Актриса рассказала, что её бывшему возлюбленному нужно лечение, однако его мама думает, что артисту поможет изгнание бесов.

Актёр Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи


У Степанова с Егоровой начались отношения ещё во время учёбы в институте. Через некоторое время по неизвестным причинам они рассталась. В 2009 году вышла картина с участием Степанова, после которой он стал звездой. Егорова сообщила, что именно после фильма «Обитаемый остров», у актёра появились проблемы с психикой.

В прошедшем году Василия, после падения с огромной высоты, доставили в специализированную клинику на лечение. Мать артиста считает, что спасать его надо народными методами, а именно прибегнуть к услугам священников. Дарья поведала, что бывший возлюбленный часто её просит приехать. Мать актёра винит во всем Егорову, называя причиной болезни Степанова расставание с девушкой.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:52
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