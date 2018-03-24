Новый седан LADA Vesta Cross замечен на дорогах Тольятти без камуфляжа
Накануне в сеть выложили фотографии кросс-версии LADA Vesta без камуфляжного покрытия. Ожидается, что кроссовые модификации LADA Vesta появятся в продаже на российском рынке в 2019 году.
Прототипы кроссовой модификации LADA Vesta без камуфляжного покрытия были окрашены в колер под названием «Марс». Данная окраска обычно присуща для традиционных седанов, однако её могут предложить и для новых кросс-версий.
Внедорожную модификацию седана LADA Vesta представили в 2017 году на Московском автосалоне, однако о серийном производстве подобной модели тогда никто не говорил.
Как известно, новая кросс-версия LADA Vesta получит иной дизайн интерьера, защитный обвес и увеличенный дорожный просвет. По словам инсайдеров, пролноприводная система для новинки не предусмотрена.
Прототипы кроссовой модификации LADA Vesta без камуфляжного покрытия были окрашены в колер под названием «Марс». Данная окраска обычно присуща для традиционных седанов, однако её могут предложить и для новых кросс-версий.
Внедорожную модификацию седана LADA Vesta представили в 2017 году на Московском автосалоне, однако о серийном производстве подобной модели тогда никто не говорил.
Как известно, новая кросс-версия LADA Vesta получит иной дизайн интерьера, защитный обвес и увеличенный дорожный просвет. По словам инсайдеров, пролноприводная система для новинки не предусмотрена.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:45