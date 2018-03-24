Новый седан LADA Vesta Cross замечен на дорогах Тольятти без камуфляжа

Прототипы кроссовой модификации LADA Vesta без камуфляжного покрытия были окрашены в колер под названием «Марс». Данная окраска обычно присуща для традиционных седанов, однако её могут предложить и для новых кросс-версий.Внедорожную модификацию седана LADA Vesta представили в 2017 году на Московском автосалоне, однако о серийном производстве подобной модели тогда никто не говорил.Как известно, новая кросс-версия LADA Vesta получит иной дизайн интерьера, защитный обвес и увеличенный дорожный просвет. По словам инсайдеров, пролноприводная система для новинки не предусмотрена.