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Возрожденный Brabham выложил в сеть видеотизер своей первой модели

Компания Brabham Automotive опубликовала на канале YouTube видеоролик, на котором запечатлена первая модель, проезжающая на скорости. Официальная презентация новинки состоится в мае текущего года.

Возрожденный Brabham выложил в сеть видеотизер своей первой модели


На данный момент о новой модели практически нет никакой информации. В то же время известно, что в названии автомобиля присутствует префикс ВТ и цифры 62, означающие порядковый номер в линейке марки. Ранее компания Brabham выкладывала в сеть аудиотизер с записью звука двигателя новинки.

Как сообщает издание Autocar, новинкой от Brabham будет дорожный гиперкар, ориентированный на трек. По предположению экспертов, автомобиль будет комплектоваться  V-образной «восьмеркой».  Ближайшим конкурентом новинки ВТ62 может стать McLaren Senna. Сами производители о своей новинке говорят, что она создана для установления лучшего времени круга, однако не уточняется какого.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:15
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