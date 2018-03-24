Возрожденный Brabham выложил в сеть видеотизер своей первой модели

На данный момент о новой модели практически нет никакой информации. В то же время известно, что в названии автомобиля присутствует префикс ВТ и цифры 62, означающие порядковый номер в линейке марки. Ранее компания Brabham выкладывала в сеть аудиотизер с записью звука двигателя новинки.Как сообщает издание Autocar, новинкой от Brabham будет дорожный гиперкар, ориентированный на трек. По предположению экспертов, автомобиль будет комплектоваться V-образной «восьмеркой». Ближайшим конкурентом новинки ВТ62 может стать McLaren Senna. Сами производители о своей новинке говорят, что она создана для установления лучшего времени круга, однако не уточняется какого.