Организаторы «Дома-2» могут не вернуть Ольгу Рапунцель на проект

Более того, на ее Ольги метит ее сестра Алена, завязавшая романтические отношения с Яббаровым.Организаторы не сомневаются, что Алена Савкина стает достойной заменой сестре. Уже хотя бы потому, что она - «свежее лицо» с ярким прошлым.Алена, так же как и сестра, подрабатывала эскортом и продавала пикантные фото через Сеть, а зрители уверены, что у Алены есть будущее на проекте.Илья Яббаров в свою очередь заявил, что сделает из «своей девочки» настоящий бренд и начал привлекать внимание к девушке.