Организаторы «Дома-2» могут не вернуть Ольгу Рапунцель на проект
Скандально известная участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель рассчитывает после рождения ребенка вернуться на проект, но появились слухи, что организаторы решили, что больше из Рапы выжать ничего не удастся.
Более того, на ее Ольги метит ее сестра Алена, завязавшая романтические отношения с Яббаровым.
Организаторы не сомневаются, что Алена Савкина стает достойной заменой сестре. Уже хотя бы потому, что она - «свежее лицо» с ярким прошлым.
Алена, так же как и сестра, подрабатывала эскортом и продавала пикантные фото через Сеть, а зрители уверены, что у Алены есть будущее на проекте.
Илья Яббаров в свою очередь заявил, что сделает из «своей девочки» настоящий бренд и начал привлекать внимание к девушке.
Более того, на ее Ольги метит ее сестра Алена, завязавшая романтические отношения с Яббаровым.
Организаторы не сомневаются, что Алена Савкина стает достойной заменой сестре. Уже хотя бы потому, что она - «свежее лицо» с ярким прошлым.
Алена, так же как и сестра, подрабатывала эскортом и продавала пикантные фото через Сеть, а зрители уверены, что у Алены есть будущее на проекте.
Илья Яббаров в свою очередь заявил, что сделает из «своей девочки» настоящий бренд и начал привлекать внимание к девушке.