Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB впервые заметили без камуфляжа

На опубликованных снимках эксперты рассмотрели макет кроссовера Mercedes-Benz GLB, который готовят для прохождения краш-тестов. Что интересно, до настоящего времени никакой информации о данной модели кроссовера не публиковалось.Как стало известно, в основе автомобиля Mercedes-Benz GLB лежит архитектура MFA, на которой производят хэтчбеки A-Class. Именно у них будут позаимствованы и силовые агрегаты для нового кроссовера.Ранее представители компании Mercedes-Benz сообщали о том, что новый автомобиль бренда будет сочетать в себе стиль G-Class, динамику GLA и простор B-Class. По предположению экспертов, кроссовер Mercedes-Benz GLB будет представлен осенью 2019 года.