АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB впервые заметили без камуфляжа

Накануне в сеть выложили фотографии автомобиля Mercedes-Benz GLB  без камуфляжа. Снимки били опубликованы на страницах портала AutoEvolution.

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB впервые заметили без камуфляжа


На опубликованных снимках эксперты рассмотрели макет кроссовера Mercedes-Benz GLB, который готовят для прохождения краш-тестов. Что интересно, до настоящего времени никакой информации о данной модели кроссовера не публиковалось.

Как стало известно, в основе автомобиля Mercedes-Benz GLB лежит архитектура MFA, на которой производят хэтчбеки A-Class. Именно у них будут позаимствованы и силовые агрегаты для нового кроссовера.

Ранее представители компании Mercedes-Benz сообщали о том, что новый автомобиль бренда будет сочетать в себе стиль G-Class, динамику GLA и простор B-Class. По предположению экспертов, кроссовер Mercedes-Benz GLB будет представлен осенью 2019 года.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 12:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайская версия кроссовера Volkswagen Tiguan L
Комары предпочитают обходить территорию Исландии
Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB впервые
Зрители считают, что Александр Гобозов втайне
Компания Volkswagen рассекретила еще три новых
Поклонники Марины Африкантовой накинулись на
Тина Канделаки намекнула о своей беременности
Ани Лорак призналась, что её жизнь проходит в
Компания Volkswagen презентовала новое поколение
Актёр Василий Степанов в невменяемом состоянии
Компания Foton презентовала новый тягач Foton
Владимир Машков может возглавить театр «Табакерка»
Утомлённая простудой Екатерина Варнава решилась
В Сеть попали эксклюзивные снимки Жанны Фриске
Елизавета Арзамасова призналась, что эта зима
Алена Шишкова надела свадебное платье
Зрители считают, что редактор журнала «Дома-2»
В Сети оценили соблазнительный ролик плавающей в
В Сети обсуждают перемены в составе «ВИА Гра»
Алексей Панин спас свой автомобиль
Вера Брежнева показала «случайный» кадр из
Шэрон Стоун привела в восторг Интернет
Дмитрий Дмитренко конфликтует с сестрой своей
Земле угрожает астероид-арахис, весом в 50
В США разработали акустическую лазерную пушку
Дана Борисова считает, что её дочь Полину
В небе над Турцией НЛО чуть не столкнулся с
В Сети оценили лёгкий макияж и нежный образ Елены
Ученые выясняли эффективность влияния обучающего
Барановская лично убедилась в готовности стадиона
Просмотреть все новости