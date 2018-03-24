Компания Volkswagen рассекретила еще три новых кроссовера

Первым из новинок на китайский рынок выйдет кроссовер Volkswagen T-Roc, сборка которого стартует в июле текущего года на совместном предприятии FAW-Volkswagen. На первый взгляд данную модель можно принять за автомобиль, представленный в Европе летом прошлого года, однако китайский вариант несколько длиннее. Китайский T-Roc под капотом будет иметь «турбочетвёрку» TSI объёмом 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил, работать агрегат будет на пару с «роботом» DSG.Под условным названием Volkswagen Powerful Family SUV был представлен концепт ещё одного кроссовера. Отмечается, что даже не опытный автолюбитель найдёт у этой машины сходства с кроссовером Skoda Karoq для китайского рынка. Эксперты полагают, что это и есть глобальный Volkswagen Tharu.Третий концепт был представлен публике под названием Volkswagen Advanced Mid-Size SUV, в котором специалисты рассмотрели обещанный 5-местный Atlas/Teramont. Отмечается, что модели Advanced Mid-Size SUV и Powerful Family SUV до конца текущего года планируют запустить в серийное производство.