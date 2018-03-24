Тина Канделаки намекнула о своей беременности

Дважды мама, Тина Канделаки в Instagram-аккаунте дала понять своим поклонникам, что в скором будущем порадует своих сына и дочь братиком или сестричкой.На протяжении длительного времени ведущая и генпродюсер «Матч ТВ» усиленно тренировалась в спортивном зале, стремясь заполучить идеальную фигуру. А фанатам все не так: кто-то советует ей похудеть еще, а кто-то, наоборот, прибавить пару лишних кило. Так получилось и с одним из последних фото. Отвечая на комментарий одной своей подписчицы о талии, Канделаки намекнула, что «мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение 9 месяцев».Сейчас поклонники ведущей находятся на «распутье» и размышляют, было ли сказанное лишь шуткой, чтобы задеть бестактную подписчицу, или же Тина действительно, беременна. Как бы то ни было, а первые робкие поздравления с будущим пополнением в семействе уже от фанатов последовали.