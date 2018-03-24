Компания Volkswagen презентовала новое поколение Touareg

Volkswagen Touareg новой генерации построили на укороченной платформе MLB Evo, которая лежит в основе автомобилей Audi Q7 и Porsche Cayenne. Благодаря новому шасси вес автомобиля уменьшился на 106 кг. При этом внедорожник увеличился в размерах, его габариты составляют 4878х1984х1702 мм, а расстояние между осями — 2895 мм.В моторной гамме нового Volkswagen Touareg присутствует выбор силовых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе. Все двигатели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от ZF и полноприводной системой. В качестве дополнительной опции к внедорожнику предусмотрена пневмоподвеска и подруливающие задние колёса.Volkswagen Touareg новой генерации в мае текущего года появится в продаже на китайском рынке, а летом автомобиль доберётся и до России.