Компания Volkswagen презентовала новое поколение Touareg
В Пекине состоялась официальная презентация премиального внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения. Во время дебюта своей новинки немецкие производители сообщили, что для Китая разрабатывают кроссовер.
Volkswagen Touareg новой генерации построили на укороченной платформе MLB Evo, которая лежит в основе автомобилей Audi Q7 и Porsche Cayenne. Благодаря новому шасси вес автомобиля уменьшился на 106 кг. При этом внедорожник увеличился в размерах, его габариты составляют 4878х1984х1702 мм, а расстояние между осями — 2895 мм.
В моторной гамме нового Volkswagen Touareg присутствует выбор силовых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе. Все двигатели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от ZF и полноприводной системой. В качестве дополнительной опции к внедорожнику предусмотрена пневмоподвеска и подруливающие задние колёса.
Volkswagen Touareg новой генерации в мае текущего года появится в продаже на китайском рынке, а летом автомобиль доберётся и до России.
Volkswagen Touareg новой генерации построили на укороченной платформе MLB Evo, которая лежит в основе автомобилей Audi Q7 и Porsche Cayenne. Благодаря новому шасси вес автомобиля уменьшился на 106 кг. При этом внедорожник увеличился в размерах, его габариты составляют 4878х1984х1702 мм, а расстояние между осями — 2895 мм.
В моторной гамме нового Volkswagen Touareg присутствует выбор силовых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе. Все двигатели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от ZF и полноприводной системой. В качестве дополнительной опции к внедорожнику предусмотрена пневмоподвеска и подруливающие задние колёса.
Volkswagen Touareg новой генерации в мае текущего года появится в продаже на китайском рынке, а летом автомобиль доберётся и до России.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:00