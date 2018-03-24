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Компания Foton презентовала новый тягач Foton Auman EST

Компания Foton Motor официально презентовала новый тягач Auman EST. Грузовой автомобиль Foton Auman EST входит в модельную линейку Super Truck, по словам разработчиков новый тягач получил много современных систем.

Компания Foton презентовала новый тягач Foton Auman EST


В частности, грузовик Foton Auman EST оснастили системами, имеющими прямое отношение к безопасности, к таким относится система предотвращения столкновений и система следящая за дорожной разметкой. К тому же на презентации тягача разработчики отметили систему Smart Fleet, которая позволяет следить за перемещением транспортного средства в режиме онлайн. В данном случае речь идёт не только о слежении за местом пребывания тягача в назначенный пункт, но и о стиле вождения, выбранным водителем.

В качестве силовой установки грузового автомобиля Foton Auman EST выступает двигатель Cummins X12 производительностью 470 лошадиных сил. По словам экспертов, если сравнивать данный агрегат с другими аналогами в своём сегменте, то этот двигатель намного экономичнее и производительней.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:45
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