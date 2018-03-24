В Сеть попали эксклюзивные снимки Жанны Фриске

Эксклюзивные фото теперь покойной артистки обнаружились случайным образом. Как объяснил сам фотограф, снимавший Жанну 13 лет назад, его ассистент раньше пленку не проявлял и о снимках никто не догадывался.Аслан Ахмедов сотрудничает с известными представителями мира шоу-бизнеса. Певицу он снимал еще на пленочный аппарат на выставке Millionaire Fair.Профессиональный фотограф вспомнил, как было приятно работать с Жанной Фриске: добрая, искренняя,замечательная артистка.