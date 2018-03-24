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Алена Шишкова надела свадебное платье

Алена Шишкова на днях сразила подписчиков своим нарядом: девушка надела белоснежное свадебное платье.
Алена Шишкова надела свадебное платье


В своем аккаунте Instagram девушка обнародовала свежее фото: на нем известная модель примерила дизайнерское свадебное платье. Шишкова в нем стала главным событием на модном показе «Мoscow fashion week». Наряд девушке явно к лицу – это отметили практически все, откомментировавшие снимок. Женственный образ девушки поразил и восхитил умы многих подписчиков: «Какая русская красавица», «Белоснежка», «Идеальная невеста». Вспомнили даже бывшего жениха Шишковой рэпера Тимати: «Тимати уже все локти сгрыз?».

Нашлись не столь радужные отзывы: Алену назвали неживой, как картина и посредственной, а также заметили, что если перекроить лицо у хирурга, вставить в грудь силикон и надуть губы полимером – станет красив каждый.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:15
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