Алена Шишкова надела свадебное платье

В своем аккаунте Instagram девушка обнародовала свежее фото: на нем известная модель примерила дизайнерское свадебное платье. Шишкова в нем стала главным событием на модном показе «Мoscow fashion week». Наряд девушке явно к лицу – это отметили практически все, откомментировавшие снимок. Женственный образ девушки поразил и восхитил умы многих подписчиков: «Какая русская красавица», «Белоснежка», «Идеальная невеста». Вспомнили даже бывшего жениха Шишковой рэпера Тимати: «Тимати уже все локти сгрыз?».Нашлись не столь радужные отзывы: Алену назвали неживой, как картина и посредственной, а также заметили, что если перекроить лицо у хирурга, вставить в грудь силикон и надуть губы полимером – станет красив каждый.