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В Сети обсуждают перемены в составе «ВИА Гра»

В последнее время общественность обсуждает появившиеся на просторах Сети слухи о том, что одна из солисток «ВИА Гра» покидает коллектив.
В Сети обсуждают перемены в составе «ВИА Гра»


Когда в Интернете промелькнула подобная информация, фанаты группы стали активно выдвигать свои версии о той, кто намерен уйти из группы. По некоторым данным, это, скорее всего, будет Миша Романова – 27-летняя Наталья Могиленец. Но гастрольные туры «ВИА Гра» расписаны, нарушать их нельзя, поэтому точную дату, когда солистка выйдет из состава группы, пока никто не называет.

Продюсеры популярного проекта никак не комментируют слухи, а лишь делают намеки на грядущие изменения. А поклонникам рекомендуют внимательно следить за официальной страницей «ВИА Гра»: с 19 по 25 марта там должно появиться важное сообщение. По мнению фанов – это будет объявление о новом кастинге на освобождающееся место.

Правда, есть и иная версия – покинуть коллектив должна Эрика Герцег, которая не так давно собиралась посвятить себя криптовалюте. Правда, оба занятия можно и совмещать.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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