Алексей Панин спас свой автомобиль

Зимой скандальный актер решил поспорить сам с собой, поставив эксперимент: «Откажись от курения за 30 дней». Стимулом не сорваться стал его собственный автомобиль, которого Панин мог лишиться, закурив.Как сообщила одна из организаторов марафона «#БросаюСейчас», актер, бросив вызов самому себе, успешно справился с испытанием и отказался от вредной привычки. А в качестве приятного бонуса – сохранил свое дорогое движимое имущество. По словам Алексея, возможно, его пример может кого-то вдохновить на аналогичный поступок.Не прошло и двух лет, как артист поменял свой старый автомобиль на новую модель - BMW X5, тем самым осуществив свою давнишнюю мечту. Правда, ему пришлось для этого к сумме от проданного старого авто доложить почти полтора миллиона рублей.Как стало известно, Алексей Панин накопил приличную сумму штрафов за различные нарушения ПДД. Его давнишний друг Владимир заявил, что все это произошло от расшатавшихся нервов актера: ему в последнее время довелось пережить немало стрессов в личной жизни. Стрессы «помогли» Панину накопить около сотни квитанций от сотрудников ДПС.