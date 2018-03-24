В США разработали акустическую лазерную пушку

Подобное акустическое оружие не несет за собой смерть человека, но имеет возможность временного поражения людей. Американские военные пользуются им с 1990-х годов и называется оно LRAD. Новый его прототип, по данным ученых, способен создавать громкий звук в любом месте пространства на значительном расстоянии от себя. Издаваемый звук с частотой в 2-3 килогерца иногда применяется для разгона протестов.Технология нового оружия построена таким образом, что может создавать плазменные шары, на которые направляется луч лазера, после чего появляется громкий звук и яркий свет. Интересно, что создатели пушки в будущем хотят также использовать лазер и плазму для воссоздания голоса человека.