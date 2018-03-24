В США разработали акустическую лазерную пушку
Научные работники из Пентагона разработали новый прототип акустического оружия, которое с помощью лазерного излучения может генерировать очень громкие звуки. Реализацией проекта занимается американское Управление оружия не смертельного воздействия.
Подобное акустическое оружие не несет за собой смерть человека, но имеет возможность временного поражения людей. Американские военные пользуются им с 1990-х годов и называется оно LRAD. Новый его прототип, по данным ученых, способен создавать громкий звук в любом месте пространства на значительном расстоянии от себя. Издаваемый звук с частотой в 2-3 килогерца иногда применяется для разгона протестов.
Технология нового оружия построена таким образом, что может создавать плазменные шары, на которые направляется луч лазера, после чего появляется громкий звук и яркий свет. Интересно, что создатели пушки в будущем хотят также использовать лазер и плазму для воссоздания голоса человека.
Подобное акустическое оружие не несет за собой смерть человека, но имеет возможность временного поражения людей. Американские военные пользуются им с 1990-х годов и называется оно LRAD. Новый его прототип, по данным ученых, способен создавать громкий звук в любом месте пространства на значительном расстоянии от себя. Издаваемый звук с частотой в 2-3 килогерца иногда применяется для разгона протестов.
Технология нового оружия построена таким образом, что может создавать плазменные шары, на которые направляется луч лазера, после чего появляется громкий звук и яркий свет. Интересно, что создатели пушки в будущем хотят также использовать лазер и плазму для воссоздания голоса человека.
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Добавил: Joanne Сегодня, 10:30