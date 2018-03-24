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В США разработали акустическую лазерную пушку

Научные работники из Пентагона разработали новый прототип акустического оружия, которое с помощью лазерного излучения может генерировать очень громкие звуки. Реализацией проекта занимается американское Управление оружия не смертельного воздействия.

В США разработали акустическую лазерную пушку


Подобное акустическое оружие не несет за собой смерть человека, но имеет возможность временного поражения людей. Американские военные пользуются им с 1990-х годов и называется оно LRAD. Новый его прототип, по данным ученых, способен создавать громкий звук в любом месте пространства на значительном расстоянии от себя. Издаваемый звук с частотой в 2-3 килогерца иногда применяется для разгона протестов.

Технология нового оружия построена таким образом, что может создавать плазменные шары, на которые направляется луч лазера, после чего появляется громкий звук и яркий свет. Интересно, что создатели пушки в будущем хотят также использовать лазер и плазму для воссоздания голоса человека.
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В мире / Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:30
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