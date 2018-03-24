Ученые выясняли эффективность влияния обучающего видео на младенцев

Для участия в исследовании специалисты из Нью-Дели, представители Технологического института Нетеджи Сабхас, задействовали 55 полугодовалых детей. Родители ставили для них различные ролики. Одновременно, исследователями велось наблюдение за ходом развития каждого ребенка. Интервал был выбран в 6 месяцев, а весь период составил до достижения детьми возраста 2-х лет. За весь период изучалось владение гаджетами, влияние видео на поведение и способность узнать в сюжете определенного человека, так же учитывались предпочтения в содержании контента.В итоге выяснилось, что ближе к году, малыши умели узнавать в ролике родственников. При достижении 1,5 года появлялась уверенности в нажимании кнопок, без понятия их предназначения, а к 2-м годам дети умели определить присутствие в изображениях незнакомого человека. Отмечена низкая эффективность развивающего эффекта от видео, естественно, что детей больше заинтересовывал красочный сюжет, а вот запоминание новых слов проходило только при повторе их родителями. Результаты экспериментов показали только развлечение от видеороликов для ребенка или как увлекательное занятие, но утверждать о повышении его когнитивных способностей нет оснований.