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Ремейк кинофильма "Горько" был снят в Мексике

В Мексике сняли новую версию российской киноленты "Горько".

Ремейк кинофильма "Горько" был снят в Мексике


В скором времени на киноэкраны Мексики выйдет новая версия российского фильма «Горько». Название картины «Пока свадьба не разлучит нас», режиссером которой является Сантьяго Лимон. Данная кинолента также гласит о молодой паре, которая решает сыграть свадьбу. Договор на съемку ремейка был заключен между кинокомпаниями России и Мексики еще в 2016 году.

Кассовый сбор комедии «Горько» в России составил более 20 миллионов долларов.
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Общество / Культура
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:45
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