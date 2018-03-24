Ремейк кинофильма "Горько" был снят в Мексике

В скором времени на киноэкраны Мексики выйдет новая версия российского фильма «Горько». Название картины «Пока свадьба не разлучит нас», режиссером которой является Сантьяго Лимон. Данная кинолента также гласит о молодой паре, которая решает сыграть свадьбу. Договор на съемку ремейка был заключен между кинокомпаниями России и Мексики еще в 2016 году.Кассовый сбор комедии «Горько» в России составил более 20 миллионов долларов.