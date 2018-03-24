Актер Федор Добронравов перенес операцию после инсульта

Недавно знаменитый актер Федор Добронравов оказался в госпитале. Причиной послужил недавний приступ инсульта у артиста, об этом сообщают источники. Сам Добронравов поделился самочувствием накануне, сказав, что почувствовал онемение рук и ног и слабость, самым жутким стало нарушение речи. После случившегося артиста госпитализировали в Московскую больницу. Операция прошла хорошо, и Добронравов чувствует себя гораздо лучше.Стоит добавить, что худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт планирует взять Федора на роль в предстоящем спектакле.