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Из жизни ушел шансонье Андрей Климнюк

Из жизни ушел легендарный новосибирский шансонье Андрей Климнюк.

Из жизни ушел шансонье Андрей Климнюк


22 марта ушел из жизни знаменитый певец «легенда шансона» Андрей Климнюк. В аккаунте артиста была опубликована информация о его кончине. Стоит отметить, что певец выпустил более 30 альбомов и неоднократно становился лауреатом фестивалей песен.

Сам Климнюк родился в Красноярском крае, проживал артист большую часть жизни в Новосибирске.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:45
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