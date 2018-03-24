Из жизни ушел шансонье Андрей Климнюк

22 марта ушел из жизни знаменитый певец «легенда шансона» Андрей Климнюк. В аккаунте артиста была опубликована информация о его кончине. Стоит отметить, что певец выпустил более 30 альбомов и неоднократно становился лауреатом фестивалей песен.Сам Климнюк родился в Красноярском крае, проживал артист большую часть жизни в Новосибирске.