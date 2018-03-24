Анастасия Волочкова обнародовала фото в облегающем джемпере на голое тело

На своей личной странице в социальной сети Анастасия Волочкова показала и рассказала пользователям о неожиданном подарке от «добрых людей». Мягкого зайца танцовщице прислали в офис, но теперь игрушка занимает «почетное место» в гостиной на рояле. На фотоснимке Волочкова запечатлена с тем же «зайкой», однако свое внимание поклонники сфокусировали на торчащих сосках артистки. Некоторые фанаты звезды балета оценили ее откровенность по достоинству, отметив прекрасный внешний вид Анастасии. Но не обошлось и без тех, кто раскритиковал балерину за облегающий джемпер на голое тело, обвинив ее при этом в том, что та намеренно «натирает соски» перед снимком. Как считают некоторые поклонники артистки, ей нужно быть поскромнее в таком возрасте.Публикация Волочковой набрала три тысячи одобрительных отметок и более сотни комментариев всего за полчаса.