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Анастасия Волочкова обнародовала фото в облегающем джемпере на голое тело

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге обнародовала фото в облегающем джемпере на голое тело. Звезда балета также похвасталась перед подписчиками презентом от фанатов – «волшебным зайкой».

Анастасия Волочкова обнародовала фото в облегающем джемпере на голое тело


На своей личной странице в социальной сети Анастасия Волочкова показала и рассказала пользователям о неожиданном подарке от «добрых людей». Мягкого зайца танцовщице прислали в офис, но теперь игрушка занимает «почетное место» в гостиной на рояле. На фотоснимке Волочкова запечатлена с тем же «зайкой», однако свое внимание поклонники сфокусировали на торчащих сосках артистки. Некоторые фанаты звезды балета оценили ее откровенность по достоинству, отметив прекрасный внешний вид Анастасии. Но не обошлось и без тех, кто раскритиковал балерину за облегающий джемпер на голое тело, обвинив ее при этом в том, что та намеренно «натирает соски» перед снимком. Как считают некоторые поклонники артистки, ей нужно быть поскромнее в таком возрасте.

Публикация Волочковой набрала три тысячи одобрительных отметок и более сотни комментариев всего за полчаса.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 05:30
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