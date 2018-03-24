В СМИ появились новости о новом проекте группы Spice Girls

Экс-участники знаменитой Британской группы Spice Girls возьмут участие в новом проекте. Артистки смогут озвучить мультфильм о них самих. Главными героями будут девушки с супер-способностями с внешностью певиц, сообщают источники. На данный момент участницы группы думают над способами глобальных продаж франшизы на мультипликацию.Стоит напомнить, что раннее поступали новости о воссоединении Spice Girls, но данную информацию опровергла Виктория Бекхем.