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В СМИ появились новости о новом проекте группы Spice Girls

СМИ сообщили, что участники группы Spice Girls примут участие в новом проекте.

В СМИ появились новости о новом проекте группы Spice Girls


Экс-участники знаменитой Британской группы Spice Girls возьмут участие в новом проекте. Артистки смогут озвучить мультфильм о них самих. Главными героями будут девушки с супер-способностями с внешностью певиц, сообщают источники. На данный момент участницы группы думают над способами глобальных продаж франшизы на мультипликацию.

Стоит напомнить, что раннее поступали новости о воссоединении Spice Girls, но данную информацию опровергла Виктория Бекхем.
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Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:30
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