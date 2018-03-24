АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Илон Маск удалил страницы своих компаний в фейсбуке

Илон Маск, известный как основатель компании Tesla и SpaceX решил удалить страницы своих компаний с Facebook. Такое решение Маск принял, поддерживая акцию протеста #deletefacebook, которую проводили в твиттере. Эта акция рассчитана на предотвращение того, чтобы Facebook передавал персональные данные другим компаниям.

Известно, что один из основателей WhatsApp Брайан Эктон написал в своем твитере о начале акции, на что Илон Маск ответил: «Что такое Facebook?». После этого Эктон объяснил Илону, что если он мужчина, то удалит группы. Илон Маск сдержал свое обещание и на данный момент страницы Tesla и SpaceX в социальной сети недоступны.
Илон Маск удалил страницы своих компаний в фейсбуке

В марте появилась информация, что компания Cambridge Analytica, которая сотрудничала со штабом президента США, собирала данные более 50 млн. пользователей социальной сети, чтобы проанализировать политические предпочтений. После того, как эта информация подтвердилась, стало известно, что Facebook прекращает сотрудничество с Cambridge Analytica.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илон Маск удалил страницы своих компаний в
Свечение самой загадочной звезды галактики резко
Анастасия Волочкова обнародовала фото в
Катя Лель возвращается на сцену
В Антарктиде обнаружены следы древней цивилизации
Исследователи: За последние 38 лет природные
Планетологи предлагают NASA оснастить зонды к
Герой сериала «Великолепный век» Аднан Коч
Ученые Tech Startup Kernal разрабатывают мозговые
На снимках NASA уфолог заметил огромное лицо
Актер Олег Протасов не признает внебрачного
Hubble NASA обнаружил победителя последнего
Ученые: Кислород распространялся по Земле как
Ученые впервые увидели спаривание глубоководных
Лена Миро посоветовала Любови Успенской купить
Полиция практикует использование пальцев
Ученые EPFL: Новый способ удаления памяти может
Роза Сябитова дорого оценила свои коленки
Артем Сорока намекнул на нетрадиционную
Новая модель «Nowcast» NASA использует спутники
«Яндекс.Такси» тестирует авторизацию водителей по
Крис Эванс променял «Мстителей» на чечётку
Nissan собирается к 2022 году продавать 1 000 000
Codemasters решила дать возможность приобретения
Поклонники Ольги Бузовой сравнили ее новый образ
Алена Савкина рассказала, что Ольга Рапунцель
Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордных
Юноши и девушки по-разному реагируют на
Тощая Анджелина Джоли шокировала посетителей
Елена Бушина не собирается оправдываться за
Просмотреть все новости