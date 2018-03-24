Илон Маск удалил страницы своих компаний в фейсбуке

Известно, что один из основателей WhatsApp Брайан Эктон написал в своем твитере о начале акции, на что Илон Маск ответил: «Что такое Facebook?». После этого Эктон объяснил Илону, что если он мужчина, то удалит группы. Илон Маск сдержал свое обещание и на данный момент страницы Tesla и SpaceX в социальной сети недоступны.В марте появилась информация, что компания Cambridge Analytica, которая сотрудничала со штабом президента США, собирала данные более 50 млн. пользователей социальной сети, чтобы проанализировать политические предпочтений. После того, как эта информация подтвердилась, стало известно, что Facebook прекращает сотрудничество с Cambridge Analytica.