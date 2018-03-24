Шакира обратилась в полицию с жалобой на навязчивого фотографа

По рассказам певицы, как только она покидает пределы своего особняка в провинции Барселона, фотограф следует за ней по пятам. Шакира призналась, что навязчивый папарацци неустанно следит за ее детьми, чем обоих наследников доводил до слез. Ко всему прочему, преследователь копается в мусоре артистки, а также беспокоит соседей по району своим присутствием.Шакира подчеркнула, что в последнее время фотограф следит за ней круглые сутки. Вследствие этого, поп-звезда обратилась в полицию с требованием о выдаче постановления, запрещающего приближение посторонних.41-летняя звезда считается одной из наиболее продаваемых певиц всех времен: за период ее карьеры всего было продано более, чем 70 миллионов ее альбомов. Помимо этого, у Шакиры в наличии несколько престижных наград от MTV Awards, «Грэмми», а также звезда на «Аллее славы».