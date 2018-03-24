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Свечение самой загадочной звезды галактики резко угасает по неизвестным причинам

Астроном из США Табета Бояджян в своем микроблоге опубликовал информацию о том, что свечение «самой загадочной звезды галактики» Табби (KIC-8462852) начало резко падать.

Свечение самой загадочной звезды галактики резко угасает по неизвестным причинам


Согласно результатам последних исследований, проведенных в марте текущего года, интенсивность свечения загадочной звезды Табби значительно уменьшилась по неизвестным причинам. Подобное астрономы наблюдали почти пять лет назад.

Звезда Табби (KIC-8462852) расположена от Земли в 1480 световых лет в созвездии Лебедя. Ее размеры превышают Солнце в полтора раза. Наибольший интерес ученых вызывает неравномерное свечение звезды, которое, по неизвестным пока причинам, то становится ярче, то тускнеет.

Ученые предполагают наличие вокруг звезды остатков разорванной гравитацией планеты или газообразного облака, время от времени затеняющих светило. Уфологи же придерживаются совершенно другого мнения. По их мнению, представители внеземной цивилизации облюбовали Табби как источник энергии для своих технологий.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:00
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