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Дарья Пынзарь имеет поразительное сходство со своим младшим сыном Давидом

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала на своей странице в соцсети Instagram детскую фотографию, показав подписчикам поразительное внешнее сходство со своим младшим сыном.

На снимке Даше около 2-3 лет, она позирует в камеру в красном свитерке и с белыми бантами на голове.

Дарья Пынзарь имеет поразительное сходство со своим младшим сыном Давидом

В подписи под фото девушка написала, что если у нее убрать бантик, то получится ее сын Давид.

Стоит отметить, что подписчики согласились с наличием сходства между мальчиком и его мамой, однако не увидели в этом ничего необычного.

Дарья Пынзарь имеет поразительное сходство со своим младшим сыном Давидом

Напомним, что это не первый снимок, на котором Пынзарь проводит сравнение со своими детьми. Несколько недель назад она уже делала подобный пост, а потому некоторые пользователи Сети посоветовали ей не зацикливаться на одном и том по нескольку раз.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:30
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