Дарья Пынзарь имеет поразительное сходство со своим младшим сыном Давидом

На снимке Даше около 2-3 лет, она позирует в камеру в красном свитерке и с белыми бантами на голове.В подписи под фото девушка написала, что если у нее убрать бантик, то получится ее сын Давид.Стоит отметить, что подписчики согласились с наличием сходства между мальчиком и его мамой, однако не увидели в этом ничего необычного.Напомним, что это не первый снимок, на котором Пынзарь проводит сравнение со своими детьми. Несколько недель назад она уже делала подобный пост, а потому некоторые пользователи Сети посоветовали ей не зацикливаться на одном и том по нескольку раз.