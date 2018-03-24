Дарья Пынзарь имеет поразительное сходство со своим младшим сыном Давидом
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала на своей странице в соцсети Instagram детскую фотографию, показав подписчикам поразительное внешнее сходство со своим младшим сыном.
На снимке Даше около 2-3 лет, она позирует в камеру в красном свитерке и с белыми бантами на голове.
В подписи под фото девушка написала, что если у нее убрать бантик, то получится ее сын Давид.
Стоит отметить, что подписчики согласились с наличием сходства между мальчиком и его мамой, однако не увидели в этом ничего необычного.
Напомним, что это не первый снимок, на котором Пынзарь проводит сравнение со своими детьми. Несколько недель назад она уже делала подобный пост, а потому некоторые пользователи Сети посоветовали ей не зацикливаться на одном и том по нескольку раз.
На снимке Даше около 2-3 лет, она позирует в камеру в красном свитерке и с белыми бантами на голове.
В подписи под фото девушка написала, что если у нее убрать бантик, то получится ее сын Давид.
Стоит отметить, что подписчики согласились с наличием сходства между мальчиком и его мамой, однако не увидели в этом ничего необычного.
Напомним, что это не первый снимок, на котором Пынзарь проводит сравнение со своими детьми. Несколько недель назад она уже делала подобный пост, а потому некоторые пользователи Сети посоветовали ей не зацикливаться на одном и том по нескольку раз.