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Катя Лель возвращается на сцену

Известная российская исполнительница песен Катя Лель заявила о том, что возвращается на сцену. Длительной отсутствие на эстраде певица объяснила тем, что выступать ей мешали недоброжелатели.

Катя Лель возвращается на сцену


Довольно длительный период времени Катя Лель не радовала своих поклонников новыми песнями. Многие из них посчитали такой перерыв слишком продолжительным и постепенно стали забывать звезду эстрады. Сама же артистка говорит, что период ее отсутствия был не слишком долгим. Она взяла паузу всего лишь на два года, но сейчас вновь готова баловать своих поклонников хитами.

В текущем году популярная исполнительница готова с триумфом вернуться на эстраду. Уже осенью Лель готовит новую программу, которая, по словам артистки, заняла у нее немало времени на подготовку, однако Катя всегда рассчитывает на собственные силы.

Звезда признается, что ее предназначение состоит в том, чтобы радовать публику исполнением песен, дарить людям положительные эмоции, что она с радостью сделает в скором времени.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 05:00
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