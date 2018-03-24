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Исследователи: За последние 38 лет природные катаклизмы удвоились

Специалисты из Научно-консультационного совета европейских академий собрали данные о погодных условиях, начиная с 1980 года по сегодняшний день, чтобы понять, как менялась погода в течение всего времени.

Ученые выяснили, что начиная с 1980 года, количество климатических явлений возросло в два раза; бурь, наводнений, лавин и прочих климатических показателей стало больше в шесть раз. Учитывая показатели с 2013 до 2017 года, становится понятно, что количество катаклизмов становится все больше и видимо уменьшаться не собирается.
Исследователи: За последние 38 лет природные катаклизмы удвоились

Учитывая все данные, ученым удалось узнать причины таких явлений в природе. К ним относится ослабление Гольфстрима, так как с повышением температуры, он замедляется. Исследователи боятся, что через некоторое время течение исчезнет с лица Земли, а это существенно отразится на климате Европы.

Ученые заметили, что в США потратили более 10 миллиарда долларов из-за бурь за 1980 год. А в 2015 эта сумма возросла до 20 миллиардов. А в Европе природные катаклизмы стали слишком частыми, до такой степени, что они начали учитываться на уровне составления национального бюджета.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 03:00
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