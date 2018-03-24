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Герой сериала «Великолепный век» Аднан Коч арестован за хранение наркотических веществ

Исполнителя главной роли известного турецкого сериала «Великолепный век» Аднана Коча арестовали за хранение наркотических веществ.

Герой сериала «Великолепный век» Аднан Коч арестован за хранение наркотических веществ


Телесериал «Великолепный век» получил в России настолько ошеломляющею популярность, что у него появилось продолжение. Более того, по многочисленным просьбам телезрителей, данный сериал прокрутили несколько раз.

Сыгравший в фильме Бэхрам-пашу 36-летний актер Аднан Коч покорил сердца поклонниц сериала. Позже с участием брутального красавца сняли мелодраму «Восток-Запад». По сюжету фильма Коч исполняет роль успешного врача по имени Кемаль, который знакомится с русской красавицей Татьяной.

Но, по воле судьбы, Аднану Кочу придется забыть о карьере. По данным турецких СМИ, герой сериала «Великолепный век» арестован за хранение наркотических средств.

Сотрудники полиции задержали кинозвезду вместе с его братьями в одном из кафе Стамбула. Отдел по борьбе с наркотиками, в результате спецоперации, арестовали шесть человек. У арестованных изъяли пять пакетиков с кокаином и другие наркотические вещества.

Группа арестованных доставлена в суд, где им будут предъявлены обвинения в распространении наркотиков. Личность снабжавшего звезд запрещенными веществами установлена – это некий Синан Бозбурун. В группе арестованных числится еще один актер их «Великолепного века» - Серхан Онат.

В том случае, если арестованных суд сочтет виновными, им грозит тюремный срок за употребление наркотиков до 17 лет и высшая мера за их распространение.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 01:00
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