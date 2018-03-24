Герой сериала «Великолепный век» Аднан Коч арестован за хранение наркотических веществ

Телесериал «Великолепный век» получил в России настолько ошеломляющею популярность, что у него появилось продолжение. Более того, по многочисленным просьбам телезрителей, данный сериал прокрутили несколько раз.Сыгравший в фильме Бэхрам-пашу 36-летний актер Аднан Коч покорил сердца поклонниц сериала. Позже с участием брутального красавца сняли мелодраму «Восток-Запад». По сюжету фильма Коч исполняет роль успешного врача по имени Кемаль, который знакомится с русской красавицей Татьяной.Но, по воле судьбы, Аднану Кочу придется забыть о карьере. По данным турецких СМИ, герой сериала «Великолепный век» арестован за хранение наркотических средств.Сотрудники полиции задержали кинозвезду вместе с его братьями в одном из кафе Стамбула. Отдел по борьбе с наркотиками, в результате спецоперации, арестовали шесть человек. У арестованных изъяли пять пакетиков с кокаином и другие наркотические вещества.Группа арестованных доставлена в суд, где им будут предъявлены обвинения в распространении наркотиков. Личность снабжавшего звезд запрещенными веществами установлена – это некий Синан Бозбурун. В группе арестованных числится еще один актер их «Великолепного века» - Серхан Онат.В том случае, если арестованных суд сочтет виновными, им грозит тюремный срок за употребление наркотиков до 17 лет и высшая мера за их распространение.