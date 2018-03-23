Лена Миро посоветовала Любови Успенской купить собственный самолет

Скандально известный блогер Лена Миро не смогла пропустить мимо себя эту информацию и высказала свое мнение.Первым делом она сообщила, что не считает женщину певицей, поскольку та имеет такие дефекты как: гундосость, шепелявость и неразборчивость.Затем женщина заявила, что Успенская самая настоящая «звИзда» и даже имеет все необходимые аксессуары: филлеры в лице и миниатюрную собачку, из-за которой собственно и разгорелся скандал.Миро заявила, что для простых людей в салоне самолета действуют правила по перевозке животных, но артистка их, судя по всему, не признает.Самым ужасным в таких ситуация блогер назвала твердую уверенность таких многоуважаемых персон в своей правоте и значимости.В заключении своего поста Лена порекомендовала Успенской приобрести собственный самолет и на нем перемещаться между городами. А если нету на него денег, то никакая она не певица, а «сельская дискотека» и должна подчиняться общим правилам.