АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Лена Миро посоветовала Любови Успенской купить собственный самолет

Несколько дней назад в Сети обсуждали конфликт, который произошел с певицей Любовью Успенской в аэропорту. Напомним, что артистку сняли с рейса Москва – Омск из-за нарушения правил перевозки собаки.

Скандально известный блогер Лена Миро не смогла пропустить мимо себя эту информацию и высказала свое мнение.

Лена Миро посоветовала Любови Успенской купить собственный самолет

Первым делом она сообщила, что не считает женщину певицей, поскольку та имеет такие дефекты как: гундосость, шепелявость и неразборчивость.

Затем женщина заявила, что Успенская самая настоящая «звИзда» и даже имеет все необходимые аксессуары: филлеры в лице и миниатюрную собачку, из-за которой собственно и разгорелся скандал.

Лена Миро посоветовала Любови Успенской купить собственный самолет

Миро заявила, что для простых людей в салоне самолета действуют правила по перевозке животных, но артистка их, судя по всему, не признает.

Самым ужасным в таких ситуация блогер назвала твердую уверенность таких многоуважаемых персон в своей правоте и значимости.

В заключении своего поста Лена порекомендовала Успенской приобрести собственный самолет и на нем перемещаться между городами. А если нету на него денег, то никакая она не певица, а «сельская дискотека» и должна подчиняться общим правилам.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:51
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Hubble NASA обнаружил победителя последнего
Ученые: Кислород распространялся по Земле как
Ученые впервые увидели спаривание глубоководных
Лена Миро посоветовала Любови Успенской купить
Полиция практикует использование пальцев
Ученые EPFL: Новый способ удаления памяти может
Роза Сябитова дорого оценила свои коленки
Артем Сорока намекнул на нетрадиционную
Новая модель «Nowcast» NASA использует спутники
«Яндекс.Такси» тестирует авторизацию водителей по
Крис Эванс променял «Мстителей» на чечётку
Nissan собирается к 2022 году продавать 1 000 000
Codemasters решила дать возможность приобретения
Поклонники Ольги Бузовой сравнили ее новый образ
Алена Савкина рассказала, что Ольга Рапунцель
Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордных
Юноши и девушки по-разному реагируют на
Тощая Анджелина Джоли шокировала посетителей
Елена Бушина не собирается оправдываться за
Маколей Калкин рассказал, как лишился
Лолита Милявская рассказала о трудных отношениях
По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина во
Шары Кегеля являются самой популярной
Следующее поколение легендарного Ан-2 может
Зрители считают, что наращенные волосы Алены
Ровер NASA Curiosity "празднует" свой 2000-й день
В Сети Розу Сябитову раскритиковали за
Дочь Панина разоткровенничалась перед фолловерами
Михаил Галустян показал в Сети снимок, о котором
Mercedes-Benz отзывает в РФ 12 000 авто
Просмотреть все новости