Это важно, говорит член лаборатории EPFL по распределенному программированию Рашид Геррауи.«Предположительно, ИИ будет стремиться минимизировать вмешательства человека и развиваться, когда его нельзя будет остановить. Однако мы не стремимся к остановке роботов остановить робота, а к тому, чтобы запрограммировать его, дабы подобное вмешательство не сказывалось на его обучаемост и не провоцировало его оптимизировать свое развитие », - рассказал член лаборатории EPFL по распределенному программированию Рашид Геррауи.Исследователи сравнивают этот метод с устройством из научно-фантастического фильма «Люди в черном», стирающем и перезаписывающем часть памяти человека, не причиняя физического вреда.«Проще говоря, - говорит Эль Махди Эль Мхамди, другой исследователь, - мы добавляем «забывающие» механизмы для алгоритмов обучения, удаляющих биты памяти машины».Однако этот новый метод сталкивается с той же проблемой: стирать память одного робота легко, но как насчет десятков или даже сотен? Устройства могут в конечном итоге использовать алгоритмы машинного обучения, чтобы учиться друг у друга, чтобы предвидеть движения других машин, а это означает, что если некоторые из них начинают развивать «плохие» поведения, явление может распространяться.