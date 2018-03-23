Актер Олег Протасов не признает внебрачного ребенка

Известно, что за 50-летней кинозвездой Олегом Протасовым числятся три гражданских и пять официальных браков, в которых у актера появились шестеро детей. В эфире популярной передачи одна из многочисленных поклонниц артиста 30-летняя Татьяна Морозова, которая уже имеет двоих детей, заявила о своей беременности от Протасова. На что сам он ответил, что не признает внебрачного сына.Как рассказала беременная поклонница известного артиста, познакомились они в «Доме культуры», а после этого он пригласил Татьяну в караоке-бар для исполнения песен дуэтом. В качестве доказательства женщина привела фотографию. Морозова также добавила, что в конце вечера Протасов пригласил ее в гостиницу, провести ночь.Однако актер заявляет, что их совместное фото никак не служит доказательством беременности Татьяны. Он добавил, что среди его многочисленных поклонниц немало таких, которые часто обращается к нему за совместным фото. Более того, по словам Протасова, упомянутый вечер он провел со своим другом Тимуром Ефремовым.Стоит добавить, что Олег Протасов в эфире телешоу поделился откровенной информацией. Как оказалось, после оперативного вмешательства в 2014 году актер не может иметь детей. Его супруга Светлана Беркетова данную информацию подтвердила. Потому сам актер и его близкие исключают вероятность отцовства.