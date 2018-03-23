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Артем Сорока намекнул на нетрадиционную ориентацию Романа Гриценко

Артем Сорока, которого многие зрители и участники «Дома-2» считают главным антагонистом, в одном из последних эфиров намекнул на нетрадиционную ориентацию Романа Гриценко. Теперь публика находится в ожидании ответной реакции.

Артем Сорока намекнул на нетрадиционную ориентацию Романа Гриценко

Все началось с того, что на Острове любви снова затронули тему одиночества молодого человека, хотя он и красив, и пользуется популярностью у девушек. Более того, еще будучи на Сейшелах Давид перечислял Роме всех участниц, с которыми тот мог создать союз, но он не стал ничего менять.

Артем Сорока намекнул на нетрадиционную ориентацию Романа Гриценко

В итоге Артем предположил, что причина в том, что Гриценко гораздо интереснее не отношения строить, а любоваться собственным изображением в зеркале. Также, Сорока посоветовал предлагать парню к рассмотрению не участниц, а смазливых участников, тогда толку будет больше.

Зрители были шокированы такой наглостью, а также тем, что Рома не кинулся защищать свое достоинство, а молча сидел и слушал. Многие предположили,что Гриценко обязательно отомстит чересчур разговорчивому молодому человеку, однако пока сам не знает как.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:12
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