Артем Сорока намекнул на нетрадиционную ориентацию Романа Гриценко

Все началось с того, что на Острове любви снова затронули тему одиночества молодого человека, хотя он и красив, и пользуется популярностью у девушек. Более того, еще будучи на Сейшелах Давид перечислял Роме всех участниц, с которыми тот мог создать союз, но он не стал ничего менять.В итоге Артем предположил, что причина в том, что Гриценко гораздо интереснее не отношения строить, а любоваться собственным изображением в зеркале. Также, Сорока посоветовал предлагать парню к рассмотрению не участниц, а смазливых участников, тогда толку будет больше.Зрители были шокированы такой наглостью, а также тем, что Рома не кинулся защищать свое достоинство, а молча сидел и слушал. Многие предположили,что Гриценко обязательно отомстит чересчур разговорчивому молодому человеку, однако пока сам не знает как.