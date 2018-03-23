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Новая модель «Nowcast» NASA использует спутники для прогнозирования оползней

Из всего, что может сделать NASA, предсказание оползней, вероятно, является одним из самых удивительных. Этот новый проект является первым в своем роде и может допускать предупреждения в реальном времени об оползнях по всему миру.

Новая модель «Nowcast» NASA использует спутники для прогнозирования оползней


Несмотря на то, что они более распространены, чем любое другое геологическое событие, оползни по-прежнему являются одним из самых трудных для прогнозирования и эффективного решения.

По словам Даля Киршбаум из Космического центра Годдарда, «оползни могут привести к широкомасштабным разрушениям и смертельным исходам, но мы действительно не имеем полного представления о том, где и когда они могут произойти, чтобы информировать о стихийных бедствиях и смягчении последствий».

Чтобы помочь в этом, Годдард создал модель, в которой учитывается множество факторов для прогнозирования того, когда произойдет оползень.

Хотя оползни могут быть вторичным результатом извержения вулкана или землетрясения, NASA установило еще пять общих факторов отслеживания: склоны с крутыми склонами, близлежащими дорогами, обезлесение, слабые коренные породы и близлежащие тектонические разломы. Если область с несколькими из этих факторов заканчивается получением большого количества осадков (которые могут разбить почву и вызвать оползень), NASA может контролировать ее в режиме реального времени и отправлять предупреждение в этот район, что потенциально спасает жизни.

Ключом к этой новой инициативе является Глобальная миссия по измерению осадков, существующая работа NASA и Японского агентства аэрокосмических исследований, которая дает обновленную оценку осадков по всему миру каждые 30 минут. С новой моделью оползня эта информация о дождевых осадках может быть превращена в «nowcast», с беспрецедентной скоростью предупреждающей районы повышенного риска.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:00
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