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Поклонники Ольги Бузовой сравнили ее новый образ со старой цыганкой

Накануне знаменитая певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова разместила в своем микроблоге очередное селфи.

Звезда телестройки ужаснула поклонников своим внешним видом. На очередном снимке Бузова запечатлена за рулем автомобиля. На лице у девушки яркий макияж, и большие солнцезащитные очки, а на ушах огромного размера золотые серьги.

Пользователи Сети довольно резко отреагировали на внешний вид телеведущей «Дома-2». Они заявили, что теледива на фото больше походит на старую цыганку.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:14
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