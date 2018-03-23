Поклонники Ольги Бузовой сравнили ее новый образ со старой цыганкой

Накануне знаменитая певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова разместила в своем микроблоге очередное селфи.



Звезда телестройки ужаснула поклонников своим внешним видом. На очередном снимке Бузова запечатлена за рулем автомобиля. На лице у девушки яркий макияж, и большие солнцезащитные очки, а на ушах огромного размера золотые серьги.



Пользователи Сети довольно резко отреагировали на внешний вид телеведущей «Дома-2». Они заявили, что теледива на фото больше походит на старую цыганку.