Алена Савкина рассказала, что Ольга Рапунцель жалуется на нее маме

«Оля думает, что она одна звезда. Конечно, это от ревности и зависти, но она в этом никогда не признается. Мне говорят: «Ты косишь под Рапунцель». На самом деле, абсолютно нет», - призналась Савкина.

На днях Алена нарастила себе волосы и заявила, что теперь она Алена Рапунцель. Ольга в свою очеред считает, что родственница попросту завидует и подражает ей, а также пожаловалась маме на поведение сестры.К слову, Алена сообщила, что накануне ей позвонила мама и рассказала, что Ольга ей пишет и жалуется на сестру. По словам Рапунцель-старшей, Алена снова ее пародирует и якобы хочет ее затмить.По ее словам, если бы она и хотела быть похожей на Олю, то начинала бы не с волос, а с определенного поведения.