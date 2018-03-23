Ученые впервые увидели спаривание глубоководных монстров
Ученые смогли снять на видео то, чего раньше никогда не удавалось сделать никому – глубоководных рыб, которые похожи на инопланетных монстров, прямо во время спаривания.
Этот вид рыб называют удильщиками, их считают сексуальными паразитами, так как во время спаривания карликовый самец присасывается плавниками к брюшине другой рыбы, получая пищу из кровообращения самки. Взамен самец отдает сперму для оплодотворения. Данный вид рыб еще никогда не был исследован в естественной среде обитания, поэтому уникальное видео спаривания стало основой для подробного изучения животных.
Создателями видео стали Кирстен и Йоахим Якобсен, которые случайно наткнулись на удильщиков. После того, как рыб изучили подробнее, стало понятно, что со временем почти все органы самца редуцируются, и он просто остается обычным придатков для тела самки. Интересно, что таких придатков может быть много. Удильщики были замечены на глубине 800 метров, и исследователям удалось снять видео, которое длилось 1,5 часа в отличном качестве. Видео было отправлено Теду Пичесу – известному исследователю рыб и после просмотра он сказал, что, несмотря на то, что давно изучает животных, но такого он еще не видел.
Этот вид рыб называют удильщиками, их считают сексуальными паразитами, так как во время спаривания карликовый самец присасывается плавниками к брюшине другой рыбы, получая пищу из кровообращения самки. Взамен самец отдает сперму для оплодотворения. Данный вид рыб еще никогда не был исследован в естественной среде обитания, поэтому уникальное видео спаривания стало основой для подробного изучения животных.
Создателями видео стали Кирстен и Йоахим Якобсен, которые случайно наткнулись на удильщиков. После того, как рыб изучили подробнее, стало понятно, что со временем почти все органы самца редуцируются, и он просто остается обычным придатков для тела самки. Интересно, что таких придатков может быть много. Удильщики были замечены на глубине 800 метров, и исследователям удалось снять видео, которое длилось 1,5 часа в отличном качестве. Видео было отправлено Теду Пичесу – известному исследователю рыб и после просмотра он сказал, что, несмотря на то, что давно изучает животных, но такого он еще не видел.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 22:00