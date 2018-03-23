Ученые впервые увидели спаривание глубоководных монстров

Этот вид рыб называют удильщиками, их считают сексуальными паразитами, так как во время спаривания карликовый самец присасывается плавниками к брюшине другой рыбы, получая пищу из кровообращения самки. Взамен самец отдает сперму для оплодотворения. Данный вид рыб еще никогда не был исследован в естественной среде обитания, поэтому уникальное видео спаривания стало основой для подробного изучения животных.Создателями видео стали Кирстен и Йоахим Якобсен, которые случайно наткнулись на удильщиков. После того, как рыб изучили подробнее, стало понятно, что со временем почти все органы самца редуцируются, и он просто остается обычным придатков для тела самки. Интересно, что таких придатков может быть много. Удильщики были замечены на глубине 800 метров, и исследователям удалось снять видео, которое длилось 1,5 часа в отличном качестве. Видео было отправлено Теду Пичесу – известному исследователю рыб и после просмотра он сказал, что, несмотря на то, что давно изучает животных, но такого он еще не видел.