АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Ученые впервые увидели спаривание глубоководных монстров

Ученые смогли снять на видео то, чего раньше никогда не удавалось сделать никому – глубоководных рыб, которые похожи на инопланетных монстров, прямо во время спаривания.

Этот вид рыб называют удильщиками, их считают сексуальными паразитами, так как во время спаривания карликовый самец присасывается плавниками к брюшине другой рыбы, получая пищу из кровообращения самки. Взамен самец отдает сперму для оплодотворения. Данный вид рыб еще никогда не был исследован в естественной среде обитания, поэтому уникальное видео спаривания стало основой для подробного изучения животных.
Ученые впервые увидели спаривание глубоководных монстров

Создателями видео стали Кирстен и Йоахим Якобсен, которые случайно наткнулись на удильщиков. После того, как рыб изучили подробнее, стало понятно, что со временем почти все органы самца редуцируются, и он просто остается обычным придатков для тела самки. Интересно, что таких придатков может быть много. Удильщики были замечены на глубине 800 метров, и исследователям удалось снять видео, которое длилось 1,5 часа в отличном качестве. Видео было отправлено Теду Пичесу – известному исследователю рыб и после просмотра он сказал, что, несмотря на то, что давно изучает животных, но такого он еще не видел.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 22:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Hubble NASA обнаружил победителя последнего
Ученые: Кислород распространялся по Земле как
Ученые впервые увидели спаривание глубоководных
Лена Миро посоветовала Любови Успенской купить
Полиция практикует использование пальцев
Ученые EPFL: Новый способ удаления памяти может
Роза Сябитова дорого оценила свои коленки
Артем Сорока намекнул на нетрадиционную
Новая модель «Nowcast» NASA использует спутники
«Яндекс.Такси» тестирует авторизацию водителей по
Крис Эванс променял «Мстителей» на чечётку
Nissan собирается к 2022 году продавать 1 000 000
Codemasters решила дать возможность приобретения
Поклонники Ольги Бузовой сравнили ее новый образ
Алена Савкина рассказала, что Ольга Рапунцель
Стиг из Top Gear разогнал трактор до рекордных
Юноши и девушки по-разному реагируют на
Тощая Анджелина Джоли шокировала посетителей
Елена Бушина не собирается оправдываться за
Маколей Калкин рассказал, как лишился
Лолита Милявская рассказала о трудных отношениях
По мнению пользователей Сети, Ксения Бородина во
Шары Кегеля являются самой популярной
Следующее поколение легендарного Ан-2 может
Зрители считают, что наращенные волосы Алены
Ровер NASA Curiosity "празднует" свой 2000-й день
В Сети Розу Сябитову раскритиковали за
Дочь Панина разоткровенничалась перед фолловерами
Михаил Галустян показал в Сети снимок, о котором
Mercedes-Benz отзывает в РФ 12 000 авто
Просмотреть все новости