Полиция практикует использование пальцев мертвецов при разблокировке их айфонов

В данном случае упоминаются моделям гаджетов, которые производятся с вмонтированным дактилоскопическим сканером. Как рассказал Моледор, рассматривается случай, который расследовался по факту нападения на людей в Университете штата Огайо. Преступление совершил 18-летний выходец из Сомали. Здесь и пришлось одному из сотрудников ФБР приложить палец уже мертвого злоумышленника к гаджету, с целью снятия блокирующей защиты, предусмотренной компанией Apple.Подобная практика вошла в стандартную привычку агентов ФБР. Информация поступает от источников, приближенных к местным и федеральным отделам полиции Огайо и Нью-Йорка. Из заявлений инсайдеров известно, что тема вопроса получения доступа к заблокированным смартфонам достаточно серьезно обсуждается полицейскими. Использование пальцев мертвецов полицейскими и сотрудниками ведомств, имеет вполне законный характер. Для пдобных действий ордер не требуется. Но подразумеваются вопросы, характерные больше этическому характеру подобных действий.Некоторыми специалистами выражаются настороженность, а в некоторых случаях и опасение, что метод использования пальцев мертвецов для разблокировки гаджетов, теперь получит повсеместное применение. Как вариант ограничения для действий сотрудников ФБР и полиции, предлагается обязательное получение специального ордера.